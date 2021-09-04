أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن تخفيض نسبة القبول بأكاديمية الشرطة وذلك في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.
وقالت الوزارة، في بيان أمني، إنه في ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسي 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة فقد تفضل محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.
كما تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق16/ 9/2021 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الداخلية» تعلن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.