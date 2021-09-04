«الداخلية» تعلن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن تخفيض نسبة القبول بأكاديمية الشرطة وذلك في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وقالت الوزارة، في بيان أمني، إنه في ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسي 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة فقد تفضل محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلي للدرجات.

كما تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق16/ 9/2021 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.