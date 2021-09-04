صعدت للمترو وأُغلق الباب في وجهه.. الأمن يعيد طفل لوالدته

أعادت الأجهزة الأمنية طفل لوالدته بعدما صعدت إلى عربة المترو وأغلق الباب في وجه طفلها قبل استقلال العربة.
حاء ذلك عقب ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمحطة مترو الزهراء من سيدة، مقيمة بالقاهرة أنه حال استقلالها أحد قطارات المترو من محطة دار السلام بالقاهرة، بصحبة طفليها وأُغلقت أبواب المترو دون صعود نجلها وتحرك بها القطار لمحطة الزهراء.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحطة مترو دار السلام من العثور على الطفل وتم استدعاء والدته للمحطة وقامت باستلام نجلها عقب تقديم شهادة ميلاده وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.
ومن جانبها أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية والجهد المبذول فى إعادة نجلها لها.
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