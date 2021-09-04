تداول على أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية. وتبين وقوع مشادة كلامية قام على إثرها خال السيدة المشار إليها وصاحب إحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة محل سكنها بالتعدي عليها، وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التي تسببها قاعة الأفراح المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن يتوصل لواقعة فيديو «ضرب سيدة أمام قاعة أفراح»: مشادة مع خالها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.