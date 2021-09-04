صبحى: الرياضة تعيش أزهى عصورها بفضل دعم الرئيس

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل الدعم الكبير واللامحدود الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأبناء مصر من الأبطال الرياضيين فى جميع الألعاب، مشيرا أن الجماهير المصرية تتنظر المزيد من انجازات لاعبى مصر فى المحافل الدولية المختلفة.





وهنأ وزير الشباب لاعبات منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ14 فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على منتخب نيجيريا فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0. وأشاد الوزير بتطور أداء لاعبات ولاعبى مصر فى تنس الطاولة، وتقديم أداء مميز فى كافة البطولات القارية والدولية التى يشاركون فيها بما يعكس حالة التطور التى تشهدها رياضة تنس الطاولة المصرية، متوقعا مزيد من الانجازات فى تنس الطاولة خلال الفترة المقبلة بفضل تركيز اللاعبين فى معسكراتهم التدريبية، والدعم والمؤازرة والتنسيق بين الوزارة والاتحاد واللجنة الأوليمبية لتوفير كافة متطلبات اللاعبين. يذكر أن سيدات المنتخب المصرى هم الأكثر فوزا بالبطولة الافريقية للفرق برصيد 14 لقبا، يليه منتخب نيجيريا برصيد 9 ألقاب، وضم المنتخب المصرى المشاركرفى البطولة المقامة بالكاميرون فى الفترة من 1 حتى 7 سبتمبر الجارى، كلا من دينا مشرف وهنا جودة وفرح عبد العزيز والشقيقتين مروة ومريم الهضيبى ويسرا حلمى.

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