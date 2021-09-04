/648680/العثور-على-طفل-رضيع-مجهول-الهوية-داخل-مدخل-منزل بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم السبت، في العثور على طفل رضيع، مجهول الهوية داخل مدخل منزل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، فيما باشرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

دوت الخليج يرصد في السطورالتالية تفاصيل العثورعلى طفل رضيع حديث الولادة بمركز نجع حمادي

وكان تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إشارة من المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثورعلى طفل رضيع، يبلغ من العمر الـ 3 أيام، مجهول الهوية داخل مدخل منزل بجوار مسجد اللواء بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بوحدة مباحث نجع حمادي، أن كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع، وأتضح أن سيدة ترتدي كمامة، قد ألقت الطفل داخل مدخل المنزل وفرت هاربة، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

العثور على طفل رضيع

وكان قد عثر الأهالي في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، منذ أيام، على جثة طفل داخل صندوق قمامة أمام مسجد الفتح بمنطقة 15 مايو بمدينة نجع حمادي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية لتولي التحقيقات اللازمة.

في سياق اخر تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار حفر مجاور لترعة باجا علي ثلاثة أشخاص دائرة مركز سوهاج.

واتضح من خلال التحريات أنه أثناء قيام “محمد أ ا ع ا أ”، 24 سنة عامل وشقيقه “أحمد أ ا ع ا أ”، 23 سنة، عامل، ونجل عمهما “عبد اللاه م ع ا أ” 32 سنة، عامل،ويقيمون دائرة المركز بالحفر بالطريق المجاور لترعة باجا بطول 8 أمتار وبعرض 2 متر وبعمق 4 أمتار وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضهم الزراعية من الناحية الأخري من الطريق أنهارت عليهم الأتربة الناجمة عن الحفر.

إستخراج المذكورين أحياء

تمكنت قوات الإنقاذ البري من أستخراج المذكورين أحياء وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي إلا أنه توفيا الأول والثاني حال تلقيهما الإسعافات اللازمة وتبين إصابة الثالث " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " بسؤال المصاب الناجي والمدعو “أبو النجا ع ا ا” 62 سنة، عامل،ويقيم بذات الناحية والد المتوفيين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف الثاني بأنه حاصل علي تصريح بالحفر من هندسة الري ومديرية الطرق والنقل لتوصيل ماسورة مياه من الترعة لأرضه الزراعية قدم ما يفيد ذلك ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا يالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.