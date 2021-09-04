فشل صفقة انتقال باسم مرسي إلي المصري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم المصري بعرضاً رسمياً إلي فريق مصر للمقاصة قيمته 5 ملايين جنيه للحصول علي خدمات لاعب الفريق خدمات باسم مرسى، إلا أن إدارة المقاصة رفضت العرض و تمسكوا بالحصول على 8ملايين جنيه للإستغناء عن نجم الزمالك السابق ، وهو ماأدي إلي توقف المفاوضات بين الناديين

وأكد المصدر أن باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة رد الشيكات التى حصل عليها من مسئولى المصرى بعد فشل انضمامه للفريق البورسعيدي

أعلن نادى المصرى البورسعيدى، عن تعاقده مع أحمد علاء، مدافع النادى الأهلى والمنتهي إعاراته لفريق طلائع الجيش، ليكون بذلك أولى صفقات المصري في فترة الإنتقالات الحالية.

استهل فريق المصري البورسعيدي، صفقاته للموسم الجديد بالتعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي لمدة موسمين.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر إجراءات التعاقد مع أحمد علاء بعقد يمتد لموسمين.

ونشر الحساب الرسمي لنادى المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي بـ "تويتر"، صورة أحمد علاء معلقا عليها: "رحبوا معنا بأولى صفقات النسور الخضر للموسم الكروي الجديد.. المقاتل أحمد علاء نسرًا جديدًا من نسور المصري".

أكد رئيس نادي الزمالك على الاستقرار على ضم 5 لاعبين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

بالأسماء.. رئيس نادي الزمالك يفجر مفاجأة بالتعاقد مع 5 صفقات من العيار الثقيل

قرارات اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي، توقيع عقوبة على شيكابالا، وذلك بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

جميع العقوبات التي وقعت على شيكابالا في تاريخه توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.