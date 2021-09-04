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انتهى امتحان اللغة العربية بالدور الثاني منذ دقائق وسط إجراءت إحترازية كبيرة من جانب وزارة التربية والتعليم من أجل التصدي لفيروس كورونا للطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس على أن يستكمل الطلاب إجراء الإمتحانات حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

أراء متباينة بين طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية «فيديو»

وتباينت أراء الطلاب بين سهولة الامتحان من جانب البعض مؤكدين أن الامتحان في مستوى عادي للطالب المتوسط، بينما أشتكى البعض من عامل الوقت مشيرين أنهم لم يحصلوا على الوقت المناسب، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، مضيفة أنها تبدأ السبت 4 سبتمبر الجارى، ، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.