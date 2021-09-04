«مش عايزني أخلف..وبيقولي دمك تقيل»..زوجة في دعوى أمام محكمة الأسرة بعين شمس

/648674/مش-عايزني-أخلفوبيقولي-دمك-تقيلزوجة-في-دعوى-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«مش عايزني أخلف..وبيقولي دمك تقيل».. بهذة الكلمات رفعت سيدة تدعى «فادية» 25 سنة، دعوى طلاق ضد زوجها «أحمد»29 سنة ،سائق ميكروباص، أمام محكمة الأسرة بعين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بعين شمس

متجوزة بقالي 9 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 9 شهور، زواج صالونات، والخطوبة لم تستمر30 يومًا وتم الزفاف ،عمري ماشوفته بيضحك أبدا وكان على طول مكشر، ولما بنتكلم شوية معاه يعمل معايا خناقة علشان أبطل اتكلم معه، ويخرج على أثرها من المنزل لمدة طويلة ولا يعود إلا عندما تأمره والدته بذلك».

سيتزوج من أخرى

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«وواجهته بالخلفة واني عايزة أخلف وهو لم يعترض واعترف ليا بضغط أهله عليه لإتمام الزيجة، وكلما طالبته بأن ينتهي الأمر بالطلاق يهرب من حديث ويعترف لي بأنه سيتزوج من أخرى،ويخلف منها، ونتشاجر حتى يغادر المنزل، حتى قررت ترك المنزل كي أتخلص منه، وهو لم يفكر في مصالحتي أو زيارتي مرة في بيت أسرتي، حتى عرضت الوضع على أهلي ولم يعجبهم الأمر نهائي، وقام والدي بالحديث معه لوضع حد ولكنه دماغه ناشفة».

كنت نفسي أحس بالأمومة

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة:«كان نفسي اخلف زي ستات كتير، وكان نفسي أحس بالأمومة، وأني زي الأمهات، زوجي أناني ومبيحبش غير نفسه، وكل لما افتح معه موضوع الخلفة يتهرب، ويقولي انتي دمك تقيل انا عايز واحدة فرفوشة، فلجأت الي محكمة الأسرة بعين شمس لرفع دعوى طلاق ضده».