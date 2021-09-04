مفتى الجمهورية يزور رئيس النيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم، السبت، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.





وأكد المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية فى إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم. ومن جانبه، أعرب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها فى مكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة وإعلاء سيادة القانون.

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