لأول مرة.. مشاركة مصر فى منتدى شباب العالم بروسيا

جدة - نرمين السيد - وأكد مدير المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مارات جاتين، أن تلك هى المرة الأولى التى يشارك فيها الشباب من مصر فى فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بروسيا، والذى تستمر فعاليته حتى 8 سبتمبر بحضور ممثلين شباب من العديد من الدول، من ضمنها مصر؛ حيث يمثلها الشابان (محمد طارق ويوسف نبيل).

وثمن جاتين مشاركة الشباب المصرى فى منتدى شباب العالم وتبادل الرؤى والأفكار والمساهمة بفاعلية فى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وقال إن العلاقات المصرية الروسية قوية ولها أواصر تاريخية ونحن نسعى من خلال مشاركة الشباب المصرى فى تلك الفعاليات لترسيخ وتعزيز مستقبل التعاون فى شتى المجالات.

وأشار جاتين إلى أهمية تلك الفعاليات ومشاركة الجانب المصرى فيها تساهم فى بناء الجسور والصلات فى المستقبل، خاصة أن العالم أصبح كالقرية الكونية الصغيرة، ومن خلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا أصبح من السهل الترابط، وتنفيذ مشروعات جديدة تعزز الترابط والتواصل والتعاون فى شتى المجالات.