الأوقاف: تدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية بالتعاون مع التربية والتعليم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وكتب جمعة، عبر حسابه موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "تدريب 30 ألف معلم تربية إسلامية في الدورات المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم العام الحالى بإذن الله تعالى".

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