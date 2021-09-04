مدبولى: محطة الحافلات المركزية تربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع الهام.





وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذى يحقق الربط بين العاصمة الجديدة وكافة المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث يشكل مركزا لتيسير إنتقال العاملين بالعاصمة والقاطنين بها، وقاصديها، إلى جانب المشروعات الأخرى السككية التى ستختصر الزمن والمسافة فى الوصول لهذه المدينة الحضارية، الذى يتابع العمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولا بأول.

وأوضح اللواء إيهاب الفار، أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقتى انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، بسعة حوالى 2.400 مركبة، فضلا عن منطقة انتظار للحافلات التى تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، بسعة نحو ألف مركبة، ومنطقة انتظار حافلات تنقل الأفراد بين مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة نحو 7.68 مركبة، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفقين للربط بين المناطق.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن المشروع سيتضمن أيضا مولا تجاريا، ومسارا تجاريا ترفيهيأ به محال وكافتيرات ومطاعم، فضلأ عن المبانى الإدارية والتجارية، ونقطة شرطة، ووحدتى مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود للسيارات، وورشتى حافلات، ومحطة وقود للحافلات، ومناطق انتظار للسيارات.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة، حيث تعرف على ما تم تنفيذه والمتبقى الانتهاء منه، ومن ذلك القاعات الرئيسية، وصالات كبار الزوار، والمكاتب المتنوعة مثل مكتب رئيس البرلمان والوكلاء والعاملين، والصالونات، والمركز الإعلامى، وغيرها من مكونات هذا الصرح المقرر الإنتهاء منه قريبا.

ومر رئيس الوزراء على ساحة الشعب، لمتابعة تقدم الأعمال فى حديقة الشعب، وأعمال التشجير، وتنفيذ النصب التذكارى، وأعمال تركيب ووضع سارى العلم الأطول عالميا، وهى المكونات التى ستمثل عناصر تميز محيط الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحد ممثلى الهيئة الهندسية حول ساحة الشعب، الذى أوضح أن المشروع يتكون من مسرح دائرى سعة 1200 فرد، يتوسطه مبنى دائرى، بمسطح 5 آلاف متر مسطح، يحد المبنى نافورة دائرية بمسطح 4 آلاف متر مسطح، وبشأن سارى العلم، فقد تم إتمام تركيب الوصلة الخامسة بالسارى بنجاح، وطولها 27 مترا، ووزنها 135 طنا، ليصل ارتفاع السارى حاليا إلى نحو 88 مترا من الحديد، و6 أمتار خرسانة، باجمالى 94 مترا.