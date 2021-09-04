عاجل- جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره القبرصى فى قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - وتعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، اليوم، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدى البلدين.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا الحكومية والتى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجالات الدفاع والتعاون العسكرى والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحرى والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.
كما أوضح المتحدث الرسمى، أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدى بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.
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