غدا.. مصر للطيران تسير 79 رحلة لنقل 9.779 راكبا و4 رحلات شحن جوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصر للطيران، فى بيان اليوم السبت، أنها ستسير غدا 61 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، إربيل، دبى، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبى، بروكسل، برشلونة، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أسمرة، أديس ابابا.

وأضافت أن الرحلات الداخلية ستشمل 18 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم.