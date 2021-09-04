«أجمد واحد في مصر» هكذا أشاد معجب بشاكوش مشبها إياه بعمرو دياب

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دوت الخليج يرصد تعليق أحد معجبي حسن شاكوش على أدائه

قال معجب حسن شاكوش خلال الفيديو: “أنا عايز أقول النهاردة إن حسن شاكوش أجمد واحد في مصر، ومصر فيها إثنين عمرو دياب وحسن شاكوش وبس”.

ليعلق عليه شاكوش، قائلا: “الحمد الله شهادة أعتز بيها من جمهوري في الوطن العربي والعالم.. ربنا يخليكو ليا ودايما ف ضهرى.. تحيا بلدي مصر أم الدنيا”.

النقابة تستمر في قرار وقف حسن شاكوش ورضا البحرواي رغم تصالحهما

وكان قد أعلن مطربا المهرجانات حسن شاكوش والفنان رضا البحرواي تصالحهما من خلال فيديو نشراه سويا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جاء ذلك بعد ساعات من قرار وقفهما الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، اذ قال خلال الفيديو: “احنا بنتأسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير..واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه..الأستاذ هاني شاكر، كان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله”، وظهرا الثنائي خلال الفيديو مربطين على أيدي بعضهما ويتبدلان الأسف مشيرين إلى أنهم في النهاية كالأخوة.

وبرغم تصالحهما استمر النقابة في قرارها والذي نص على وقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهر وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، وأكدت نقابة الموسيقيين في بيان لها أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.