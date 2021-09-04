دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة دعاء عريبي خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب.

دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

وحضرت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، 18 جلسة عامة ، استخدمت خلالهم 3 أدوات رقابيةو منها مناقشات تشديد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي وجعلها جنايةو بدلا من جنحه، إضافة إلى تقديم طلب لوزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحل مشكلة قصر الثقافة بطنطا .

زيارات رسمية

كما شاركت النائبة دعاء عريبي فى 4 فعاليات وندوات، إضافة غلى المشاركة فى 5 زيارات رسمية و 3 زيارات ميدانية. وتقدمت النائبة دعاء عريبي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، بـ 129 طلب خدمي ، إضافة إلى 46 اجتماع باللجان النوعية بالمجلس.

فض دور الانعقاد الاول للنواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.