/648665/آخر-تطورات-رحيل-عبدالله-السعيد-إلي-الزمالك

ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

صرح كريم رمزي أن الزمالك فتح باباً ودياً وليس رسمياً مع نادي بيراميدز للحصول علي خدمات عبدالله السعيد نجم الفريق السماوي ، وكذلك الإتفاق علي صفقات ودية بين الفريقين.

وأشار إلي أن عبدالله السعيد يرغب في الإنضمام إلي نادي الزمالك وأن شروطه المادية غير مبالغ فيها لتسهيل الصفقة .

وأكد “رمزي” أن محمد إبراهيم لاعب فريق سينتقل إلي فريق بيرميدز حال إتمام صفقة انضمام عبدالله السعيد إلي الزمالك .

وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد مفاوضات الزمالك مع السعيد ، ليصدر بعدها بيراميدز بياناً رسمياً ينفي فيه رحيل عبدالله السعيد إلي الزمالك .

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا يرد فيه على حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي للفريق، بشأن ما قاله عن وجود مفاوضات لضم عبدالله السعيد.

وجاء بيان نادي بيراميدز كالتالي: يؤكد نادي بيراميدز وبشكل قاطع أنه لم يحدث أي تفاوض بين رئيسه التنفيذي المهندس ممدوح عيد ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، بشأن قائد فريقنا عبد الله السعيد. ويود النادي أن يوضح أن عبدالله السعيد مستمر في صفوف بيراميدز بوصفه قائد الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه ولا نية لرحيله في ظل عقد ساري بين النادي ونجمه، مشيرا إلى أن أمر التفاوض بشأن عبدالله السعيد غير مطروح على الإطلاق. ويشير بيراميدز إلى أن العلاقة الطيبة بينه وبين كافة الأندية المصرية، وخاصة نادي الزمالك، تجعل من غير المقبول الحديث في وسائل الإعلام من جانب مسئولي الزمالك بشأن قائد النادي وقائد منتخب مصر والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، بل والتصريح في وسائل الإعلام بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم، وعليه فإن النادي لن يقبل التفاوض بشأن قائده وهذا الباب مغلق نهائيا.

مهاجم سموحة للأهلي

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.