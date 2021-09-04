بهاء سلطان يحتفل بنجاح حفله بالساحل الشمالي..والجمهور يعلق: «ديما مختلف ومتميز»

/648662/بهاء-سلطان-يحتفل-بنجاح-حفله-بالساحل-الشماليوالجمهور-يعلق-ديما-مختلف-ومتميز

تألق الفنان القدير بهاء سلطان من خلال حفله الذي أقامه مساء أمس بمدينة الساحل الشمالي على المسرح الرومانى، بل استطاع أن يختطف صدارة مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير بعد ساعات قليلة من بداية الحفل، ليكون ذلك مكافأة الجمهور له على تألقه.

دوت الخليج يرصد تألق بهاء سلطان بحفل الساحل الشمالي

بدأ بهاء سلطان حفله من خلال تقديم أغنية "أنت استثنائي"، وسط تفاعل الجمهور، وحرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني من جديد، كما قدم بعدها عديد كبير من أغانية التي تركت بصمة موثرة في قلوب الجماهير وهي، «يا ترى، الواد قلبه بيوجعه، أنا مصمّم، احلف، 3 دقايق، وأنت بتكلمني، أنت واخدها معايا تحدي وغيرها من الأغاني التي قدّمها تلبية لرغبات الجمهور على مدار ساعة ونصف الساعة.

بهاء سلطان يشكر الجمهور بعد نجاح حفله

وتوجه بهاء سلطان برسالة حب وشكر لجمهوره، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرا”، معلقا: “الحمد الله حفله امبارح كانت مميزه اوي بالنسبه ليا عشان كنت قريب منكم اوي فعلا شكرا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقه وامل انتوا السبب الرئيسي في كل حاجه الواحد لو مر بكل حاجه مر بدعمكم بعد ربنا ان شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيره المخلصه”.

وجاءت تعليقات الجمهور على منشوره على النحو الأتي: “انت دائما مميز ومختلف فرحانين اوي برجوعك للحفلات ومستنين اغاني وحفلات جديده كتير اوي، بهاء لازم تجي جدة بالسعودية نتظرك، متألق كالعادة، يبختك اللي حضر الحفلة”.

حفل بهاء سلطان بالساحل الشمالي

الجدير بالذكر أنها بدأت أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه، وكان روج الفنان بهاء سلطان لحفله بالساحل الشمالي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اذ كتب: “سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً”.