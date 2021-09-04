تفاصيل انقسام سيارة إلى نصفين وإصابة شخصين في تصادم ترام شرق الإسكندرية.. (صور)

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إصيب شخصين وانقسام السيارة الملاكي إلى في حادث تصادم بترام شرق الإسكندرية، منذ قليل، وتم إخطار النيابة العامةالتحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخصين في حادث تصادم بترام بالإسكندرية صباح اليوم

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمره، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، ببلاغ يفيد تصادم ترام بسيارة ملاكي زرقاء اللون فى منطقة بولكلى ووجود مصابين.

سيارة لادا زرقاء اللون

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة الرمل أول، ومسئولى هيئة النقل العام إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث وبالفحص اتضح تصادم ترام الرمل بسيارة ملاكى «لادا» زرقاء اللون حال عبورها القضبان ما نتج عن انقسام السيارة إلى نصفين وإصابة شخصين من مستقليها.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ورفع آثار الحادث، وإعادة حركة سير السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، واخطرت النيابة العامة التحقيق لمرفة سبب الحادث .