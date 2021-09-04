رئيس النيابة الإدارية يستقبل مفتي الجمهورية ..(صور)

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استقبل المستشا رعزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت الموافق ٤ / ٩ / ٢٠٢١ بمقر رئاسة الهيئة فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل زيارة مفتي الجمهورة لرئيس هيئة النيابة الإدارية

حيث أكد المستشارعزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية وقيم التسامح والتراحم.

ومن جانبه فقد أعرب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

وفي سياق أخر استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ووفدا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء مجلس إدارته الأجلاء، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار عزت أبوزيد، العلاقات الوطيدة والممتدة بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، واستمرار التعاون المثمر والبنّاء بينهما بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإرساء دولة القانون.

وفي نهاية اللقاء، قام المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بإهداء درع «نادي القضاة » للمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.