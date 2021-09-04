"أفكار لبلادي" كتاب جديد لخالد الطوخي يرصد النهضة التى يشهدها المجتمع المصري

صدر حديثاً كتاب جديد لخالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحمل اسم " أفكار لبلادى" يرصد خلاله أهم وأبرز ما يشهده المجتمع المصرى من نهضة وتنمية حقيقية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الأفكار التى يتضمنها هذا الكتاب لم تأت من فراغ أو أنها وليدة الصدفة فقد أراد خالد الطوخى أن أرصد من خلالها بعضاً من ملامح المناخ الصحى الذى نعيشه الآن والذى يعد بمثابة قاطرة التنمية الشاملة وأساس النقلة النوعية التى يشهدها المجتمع فى جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد خالد الطوخى فى هذا الكتاب الصادر عن دار بتنانه للنشر أنه قد استوحيت هذه الأفكار لبلادى من خلال تجربته فى مجال التعليم والبحث العلمى ومن معايشته أيضاً للكثير من الأنشطة الإجتماعية والإنسانية ، الى جانب رصد العديد من الرؤى التى توثق الماضى وتحلل الحاضر وتستشرف المستقبل.



كتاب جديد لخالد الطوخى

وأشار إلى أن كتاب "أفكارى لبلادى" يستهدف فى المقام الأول رسم ملامح مصر التى تنهض الآن بقوة وبشكل غير مسبوق على كافة المستويات.

وكان خالد الطوخي قد أهدى نسخة من كتاب "أفكار لبلادى" الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وذلك خلال الاحتفال الكبير الذى أقيم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على انشاء جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا والذى تزامن أيضاً مع استضافة الجامعة لإجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة بحضور نخبة من رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة.