وزير الإسكان: تنفيذ 16 ألف وحدة بمشروعى سكن مصر وJANNA فى المنصورة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحى، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعى متميز)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة.





وقال وزير الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية (468 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ويجرى تنفيذ 58 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، بنسبة إنجاز 85 %، بجانب تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبه متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة). وأضاف الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية (2 مدرسة تعليم أساسى - مركز صحى - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها). وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، والتى تقع شرق المرحلة الأولى على مساحة 127 فدانا، وتضم الجامعة (كلية المعاملات القانونية الدولية وكلية إدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 – كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – كلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعى - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة).

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