«حرب شوارع في الصعيد» .. مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المنيا

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إندلعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين من قري «نزلة ثابت ولطف الله»، بمركز مطاي شمال المنيا، وأسفرت عن مقتل وإصابة 7 أشخاص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 7 اشخاص في المنيا

خلافات أسرية

وترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي يفيد بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين من قري، نزلة ثابت ولطف الله وذلك بسبب خلافات المصاهرة واحتدت المناقشة والتي تطورت إلي مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأسفرت عن مقتل شاب يدعى " حماده . م. م. ر " .

القبض على أطراف المشاجرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا غلى مكان المشاجرة، والتي قامت بالقاء القبض علي أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة، ونقل المتوفي إلي مشرحة مستشفي مطاي العام، ونقل 6 مصابين في حالة خطرة للمستشفي الجامعي بمدينة المنيا.

وتحرر عنه الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر عثر الأهالي بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، على جثمان شاب ملقاة في منطقة نائية بالصحراء نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة بالمنطقة الجبلية.

تفاصيل العثور على جثة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب في منطقة نائية بالصحراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

و بالتحريات رجال مباحث الوادي الجديد، أتضح عثور الأهالي على جثة لشاب يدعي« محمد رضا إبراهيم »، 18 عامًا، من محافظة البحيرة ملقاة بمنطقة نائية في منطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة نهشتها الكلاب والحيوانات الضالة ، وكشف محضر الواقعة، أن معظم النصف العلوي من جثة الشاب غير متواجد بسبب تعرض الجثة للنهش.