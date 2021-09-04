/648643/كارتيرون-يصل-القاهرة-اليوم-لقيادة-تدريبات-الفارس-الأبيض

يعود الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك إلي القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي قضاها بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

ومن المقرر أن يقود باتريس كارتيرون مران فريق الزمالك غدًا الأحد، استعداداً للموسم الكروى الجديد.

يُذكر أن الزمالك قد تُوج تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ببطولة الدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخ ميت عقبة ، بفارق عدد من النقاط عن الغريم التقليدى “الأهلي”

كشفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن تشكيل اللجنة الإدارية والفنية والطبية، لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

تشكيل اللجنة الإدارية والفنية والطبية

– بدر حامد: رئيسا لقطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات.

– طارق يحيي: مديرا لقطاع الناشئين.

– جمال عبد الحميد: المشرف على الاستثمارات الرياضية لقطاعات الكرة والأكاديميات الداخلية والخارجية.

– غانم سلطان: المستشار الفني لقطاع الناشئين.

– عادل المأمور: مديرا فنيا لحراس المرمي.

– هشام يكن: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– مصطفي نجم: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– حسن بصري: مدير قطاع المدرسة الأساسية “البراعم”.

– علي خليل: مدير فني المدرسة الأساسية ” براعم” .

– محمد رأفت عطية: مدير قطاع الأكاديمية الرئيسية.

– مجدي سالم: المدير الفني للأكاديمية.

– سمير محمد علي: المدير الفني لحراس المرمي بالأكاديمية.

– أحمد السيسي: مدير إداري القطاعات وشئون اللاعبين.

– شكري حسن: المدير الإداري لقطاع الناشئين.

– محمد صبحي: المدير الإداري للمدرسة الأساسية “براعم”.

– أحمد البدوي: قيد اللاعبين بقطاع الناشئين.

– صالح جابر: شئون اللاعبين بالمدرسة الأساسية.

– محمد بدر الدين: المدير المالي لقطاعات كرة القدم.

– حسن سمير: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين لقطاع الناشئين.

– أحمد عمارة: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين بقطاع المدرسة الأساسية.

– علي يونس: مدرب المهارات للمدرسة الأساسية.

– وليد عبد الرحمن: طبيب قطاع الناشئين.

– حسن محمد شعير: طبيب مساعد قطاع الناشئين.

الإعداد البدني – صفي الدين عزوز: مدير الإعداد البدني لقطاع الناشئين.

– محمد يحيى عبد الفتاح: طبيب المدرسة الأساسية.

– خالد غانم سلطان: منسق إعلامي لقطاع الناشئين.

– عبد الرحمن إبراهيم يوسف: طبيب الأكاديمية الرئيسية.

– علي شكري: المدير الإداري للأكاديمية الرئيسية.

مسئول الإلكتروني

– محمد منتصر السيد مسئول القيد الإلكتروني للأكاديمية.

– حسين محمود: اشتراكات الأكاديمية الرئيسية.

– السيد رمضان: مسئول الكارنيهات بالأكاديمية