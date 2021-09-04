بعد نجاحه في تغريمه 10 ألاف جنيه..هل يحاول عمرو أديب استفزاز رمضان مرة أخرى؟

/648651/بعد-نجاحه-في-تغريمه-10-ألاف-جنيههل-يحاول-عمرو-أديب-استفزاز-رمضان-مرة-أخرى

يتعمد الإعلامي الكبير عمرو أديب في إثارة إستفزاز الفنان محمد رمضان بشكل مستمر، فضلا عن محاولته الدائمة في التعليق على أزمات محمد رمضان وكشفها للجمهور من خلال برنامجه الذي يعرض على قناة mbc مصر بعنوان «الحكاية»، ولكن وضع الفنان محمد رمضان حد لهذه الأزمة من خلال مقاضاة أديب بتهمة استغلال برنامجه في السب والقذف عليه، وبالفعل نجح رمضان في أخذ حقه بعدما أصدرت المحكمة حكما قضائيا ضد أديب بتغريمه 10 ألاف جنيه، فهل يحاول أديب أخذ حقه بمهاجة رمضان مرة أخرى؟.

دوت الخليج يرصد محاولات عمرو أديب في إثارة إستفزاز محمد رمضان

محاولات عمرو أديب لإستفزاز محمد رمضان بعد فترة من نجاح الأخير في تغريمه 10 ألاف جنيها

بدأ عمرو أديب مهاجمة محمد رمضان للمرة الثانية بعد فترة انقطاع عن الحديث عنه منذ إنتهاء أزمته الأخيرة، وأصبح عمرو أديب كالمتربص لأخطاء رمضان واستغلالها لصالحه، اذ أنه استغل في البداية أزمته مع الدكتوراة الفخرية الذي حصل عليها رمضان منذ أيام من قبل قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب بحضور كلا من زير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني، وبعد حملة الهجوم التي تعرض له رمضان منذ إعلان عن منحه هذه الدكتوراة وإضطرار المركز الثقافي بسحبها منه، حرص أديب على التعليق عن هذا الحدث وكأنه شامتا فيما حدث لرمضان.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لا حيكسب ولا يربح وهيفضل ذنب الراجل وعيلته في رقبته العمر كله، ربك مش حيسيبه سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة في ساعات قليلة جدا.. سبحان الذي لا يغفل ولا ينام".

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بسبب صوره في مرفأ بيروت

واستغل أديب أيضا الجدل المثار حول محمد رمضان منذ أيام بسبب نشره مجموعة من الصور والفيدويهات في مكان إنفجار مرفأ بيروت عبر موقع انستجرام، وقام بسرد تفاصيل ما حدث خلال برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر»، في مساء الجمعة، وعلق على هذا الحدث، ساخرا:”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب، ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف، واللي زاد وغطا وقفته في المكان اللي الناس ماتت فيه، واللبنانين تعبوا وزهقوا من اللي بيجرى".

«انتهت بتغريم أديب»..القصة الكاملة لبداية أزمة محمد رمضان مع عمرو أديب

وكان قد شهدت الساحة الفنية خلال منذ شهر مشاجرة قوية بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب بسبب الطيار أشرف أبو اليسر، أدت إلى لجوء رمضان لرفع دعوى قضائية ضد أديب، بدأت بعد أن هاجمه الأخير في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال.

ولجأ محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب

وانتهت هذه الأزمة التي افتعلها الثنائي محمد رمضان وعمرو أديب بتغريم الأخير 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها الفنان محمد رمضان وذلك بعد عدة تأجيلات للقضية.