محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر استعداداً لمباراة الجابون

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وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني إلى الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب استعداداً للمشاركة فى مواجهة الجابون غدا، الأحد، ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.
على صعيد متصل، تلقى الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق محمد النني لاعب أرسنال ببعثة المنتخب بالجابون لتعرضه لإصابة عضلية فى تدريبات فريقه صباح الخميس الماضى.
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