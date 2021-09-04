تصنيف التايمز: الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودا فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير تصنيف التايمز البريطانى لمؤسسات التعليم العالى لعام 2022 (Times Higher Education)، أن مؤسسات التعليم العالى المصرية تقدمت بمتوسط درجات أعلى بنحو 11 نقطة، وبذلك تعد الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالى صعودًا على مستوى العالم.





وأبرز التقرير زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف هذا العام 2022، ليصل عددها إلى 23 جامعة.

وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى عربيًا على مستوى عدد الجامعات المُدرجة بتصنيف التايمز هذا العام، حيث جاءت مصر فى المركز الأول بعدد 23 جامعة.

وأشار التقرير، إلى أن المؤسسات التعليمية المُدرجة بالتصنيف هذا العام 2022، هى جامعات: أسوان، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، القاهرة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بنها، بنى سويف، المنوفية، جنوب الوادى، الزقازيق، زويل للعلوم والتكنولوجيا، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الفيوم، المنيا، طنطا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجامعة الألمانية بالقاهرة، حلوان، بورسعيد.

وأضاف التقرير، أن التقدم الملحوظ الذى شهدته مصر، يرجع إلى زيادة درجات تأثير الاستشهادات، وزيادة معدل النشر العلمى، والكم العالمى لمرجعية الأبحاث، فضلاً عن زيادة التعاون العلمى مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة، بالإضافة إلى جودة التعليم وحجم التعاون الدولى فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

ويعزى تقدم مؤسسات التعليم العالى بجمهورية مصر العربية فى مؤشرات تصنيف التايمز إلى سياسات البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلاً عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة فى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر فى مجلات عالية التأثير.

يذكر أن عدد الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز لعام 2016 بلغ 3 جامعات، وفى عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفى عام 2019 بلغ 19 جامعة، وزاد إلى 20 جامعة عام 2020، ثم 21 جامعة عام 2021، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 23 جامعة عام 2022، بما يعكس النمو المضطرد لعدد الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز العالمى.

ويعتمد تصنيف التايمز البريطانى لمؤسسات التعليم العالى THE فى تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هى: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة ) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولى) %7.5، والتطبيق فى الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمى ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتى توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

كما أن هناك معايير رئيسية لدخول الجامعات فى التصنيف منها، أن تنشُر الجامعة أكثر من 1.000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا فى العام الواحد، ويجب على الجامعة تقديم أعداد أبحاث قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل فى التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80٪ أو أكثر من مُخرجاتها البحثية فى مجال موضوع واحد من التخصصات الإحدى عشر المعروفة بالتصنيف.