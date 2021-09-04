إنفوجراف.. جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص

جدة - نرمين السيد - تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدى البلدين.





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