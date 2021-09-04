إنفوجراف.. حياة كريمة توصل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى، فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة».





وأوضحت السعيد، أن الهدف من البروتوكول هو إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف، فى الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ، ووفقًا للخطط المحددة.

وأشارت إلى أن التكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى، بعدد 4 ملايين وحدة سكنية، تزيد على 17 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 /2021.