محمد طه عليوه لـ دوت الخليج : مصر لن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني

/648635/محمد-طه-عليوه-لـ-تحيا-مصر--مصر-لن-تتوقف-عن-دعم-القضية-الفلسطينية-ومطالب-الشعب-الفلسطيني

قال الدكتور محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقاً على القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، التي استضافتها القاهرة، إن مصر دائماً داعم للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية منذ وقت طويل لم تعد مجرد شعارات وإنما نقدم دعم حقيقي في إطار ما يحدده الشعب الفلسطيني.

القمة الثلاثية لمصر والاردن وفلسطين

وأضاف "عليوة" في تصريح خاص "لتحيا مصر" أن مصر لن تتوقف دوماً عن دعم القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه المشروعة في إطار قرارات الأمم المتحدة، متابعاً : "لكن الجديد في الأمر أن دعم مصر أصبح له قيمة حقيقة، مؤكداً أن مصر منذ عدة سنوات تستعيد قواتها الإقليمية".

القضية الفلسطينية

وأوضح النائب محمد طه عليوه، عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر حالياً تحمي حدودها ومناطق أمنها الاستراتيجي جيداً وتستعيد وتبني قواتها الإقليمية مجدداً وبشكل موثوق دون إحداث قلق أو ضوضاء، لافتا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن دعم مصر للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة له معني مختلف عما سبق.

فض دور الانعقاد الاول

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.