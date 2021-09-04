بالأرقام.. منتخب مصر أمام الجابون قبل مواجهة غداً

/648632/بالأرقام-منتخب-مصر-أمام-الجابون-قبل-مواجهة-غدا

يستعد منتخب مصر لمباراته غداً الأحد أمام نظيرة الجابون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما التقى المنتخب المصري مع الجابون في مباراة ودية في ثاني مواجهاتهما عام 2002 وانتصرت مصر برباعية نظيفة ، أما المواجهة الثالثة والأخيرة للفراعنو أمام الجابون، كانت عام 2004، في مباراة ودية وانتصر الفراعنة فيها بهدفين دون رد.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قد وصلت إلى مدينة فرانسفيل التي تستضيف مباراة الفراعنة مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ست ساعات، حيث يترأس بعثة المنتخب الوطني، أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

انضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى، إلي معسكر منتخب مصر،وذلك استعداداً لمواجهة الجابون، ومن المقرر السفر غدا، لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات المونديال.

الجدير بالذكر ان غاب مصطفى محمد عن مباراة أمس أمام انجولا بسبب تأخر عودته من فرنسا بعد خضوعه للكشف الطبي في بوردو الفرنسي قبل تعثر الصفقة.

ترتيب المجموعة الرابعة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.

نتيجة مباراة مصر وانجولا

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تقدم محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.