/648630/أنجلينا-جولي-تحتفل-بعيد-ميلاد-سلمى-حايك-بدفع-رأسها-في-التورتة

حل يوم الخميس الماضي الذكرى ا الخامسة والخمسين لميلاد النجمة سلمى حايك التي حرصت على الإحتفال بها بحضور شقيقها وعدد من أصدقائها المقربين، من بينهم النجمة العالمية أنجلينا جولى.

دوت الخليج يرصد احتفال أنجيلنا جولي بسلمى حايك

واحتفلت النجمة أنجيلنا جولي بعيد ميلاد سلمى حايك بطريقة طريفة يحرص عدد كبير من النجوم وعامة الشعب على اتخاذها لإضفاء جو من المرح في الحفل، اذ انها قامت بدفع رأس حايك في التورتة أثناء إطفائها الشمع.

ونشرت سلمي حايك الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليه قائلة: "أنا وأخي نحاول تعليم إنجى كيفية الاحتفال بالطريقة المكسيكية".

سلمى حياك تتصدر غلاف مجلة فوج

وتصدرت النجمة العالمية سلمى حايك، غلاف مجلة فوج بنسختها الهندية، وذلك تزامنًا مع اقتراب طرح فيلمها الجديد "Hitman's Wife's Bodyguard " فى السينمات الهندية، حيث أجرت سلمى، حوارًا مع المجلة حول دورها فى الفيلم، كما تحدثت عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وكيف قضت فترة الحجر الصحى خلال انتشار فيروس كورونا فى العالم.

وظهرت سلمي حايك بأكثر من إطلاله فى جلسة تصويرها مع مجلة "فوج"، حيث ارتدت في الإطلالة الأولي فستان وردي ذو قصه نسائية لافتة، وفي الإطلالة الثانية ارتدت بدلة وردية أيضا، لكن بطبيعة قماش لامعة، واختارت حايك فستان حيوي ملون في الإطلالة الثالثة، وأنهت جلسة التصوير بعباءة سوداء فضفاضة ذات طابع وسحر عربي مميز.

ونشرت سلمى جلسة تصويرها مع المجلة العالمية بنسختها الهندية عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "أنا متحمسة جدًا لأكون على غلاف vogueindia! سيكون هذا العدد فى أكشاك بيع الصحف. ويمكنكم أيضًا مشاهدة فيلمى Hitman's Wife's Bodyguard فى دور العرض بـ الهند".