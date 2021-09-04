/648629/أيمن-محسب-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تطوير-التعليم-الفني

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن خطة تطوير التعليم الفني.

التعليم الفني

وأوضح عضو مجلس النواب، ان القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، وذلك إيمانا بدوره في التنمية الصناعية التي شرعت الدولة في تنفيذها في مختلف ربوع محافظات الجمهورية، مما يستوجب ضرورة ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع.

تطوير مناهج التعليم الفني

واكد محسب، ان سوق العمل كفيل باستيعاب كافة خريجي التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وأضعاف أضعافهم، ولكن يتبقى أن يتم ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقى، وذلك لن يتحقق سوى من خلال عدة محاور، أولها تطوير المناهج، على أن يتم وضع خطة عاجلة لسرعة تحويل وتطوير مناھج جميع المھن وتطبیقھا في جميع المدارس، وتحسين مهارات المعلمين، لتقدیم التدریبات العملیة على التعلم عن طریق منھجیة الجدارات وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سیتم اتباعھا عند التقدم للاعتماد.

وتابع:" يجب تفعيل استراتيجية جديدة قائمة على مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات بینھم وبین الوزارة، بحیث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، ومن ثم يكون الطالب مؤهل للاندماج في سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى أن نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني مازالت في حاجة لإعادة نظر، بالإضافة لضرورة ضبط سير العمل في المدارس الفنية".