/648628/تعرف-على-موعد-وصول-محمد-صلاح-لمعسكر-منتخب-مصر-تفاصيل

يصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر إلى الجابون اليوم السبت على متن طائرة خاصة، من أجل الانضمام إلى منتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري المدير الفنى للفريق، للمشاركة فى المران الأخير قبل مواجهة الجابون غدا فى الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد تحيا مصر التفاصل:

الجدير بالذكر ان حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم الفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة، في لقاء يجمع المنتخبين في الجولة الاولى من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وتقد م محمد مجدي أفشة لاعب خط الوسط لمنتخب مصر، على تسديدة ركلة الجزاء للفراعنة، في غياب محمد صلاح المتخصص في ركلات الجزاء، ويسددها أفشة بقوة على يمين حارس انجولا في الزاوية العلوية من المرمى، ويتوجه عليها الحارس ولكن قوة الكرة تسكنها الشباك بأريحية.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، بعد تدخل مدافع انجولا على أبو الفتوح على حدود منطقة الجزاء من الداخل على الجانب الأيسر.

محمد صلاح والنني

ويغيب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط فريق ارسنال، في لقاء أمس، مع المنتخب المصري أمام انجولا في لقاء الجولة الأولى على ملعب الدفاع الجوي، بسبب القيود التي تفرضها بريطانيا في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، لقارة إفريقيا، بفارق الأهداف على منتخب الوطني.

ترتيب المجموعة السادسة

المركز الأول ليبيا برصيد ثلاث نقاط، وسجل هدفين.

المركز الثاني مصر برصيد ثلاثة نقاط، وسجل هدف وحيد.

المركز الثالث الجابون، بدون اهداف، وتلقت شباكة هدفين، وسجل هدف.

المركز الرابع انجولا، بدون رصيد وتلقى هدف وحيد.