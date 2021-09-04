رئيس الوزراء يتابع عددا من المشروعات فى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتابع مدبولى، فى وقت سابق، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جهود تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، استمرار هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالنهوض بمستوى الجهاز الإدارى، مشيدًا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين لتشمل مجالات عديدة.
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