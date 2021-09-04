القوى العاملة: الإمارات تحدث إجراءات السفر بدءا من غد

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا فى إمارة أبوظبى ستحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة بدءا من غد الأحد.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم السبت، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

من جهتها، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى إن اللجنة اعتمدت وفقاً للإجراءات الجديدة، إلغاء الحجر الصحى لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبى من خارج الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تنص على إلزام المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تحدد الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول وآخر باليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفى كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، فى حال البقاء فى الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحى.

وأوضحت أنه بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمون إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحى، وإجراء فحص إضافى فى اليوم السادس وفى اليوم التاسع.

وأشارت الملحق العمالى إلى أنه وفقا للإجراءات الجديدة يتعين على غير المطعّمين سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحى لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر فى اليوم التاسع.