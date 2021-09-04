وزيرة الصحة تتوجه إلى فرنسا لعقد توأمة مع القومى للأورام ومركز هرمل

جدة - نرمين السيد - توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لبحث وتعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى من خلال عقد مذكرة تفاهم تتضمن توأمة هى الأولى من نوعها مع المركز القومى للأورام بفرنسا (Gustave Roussy)، والمركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل)، بما يضمن نقل الخبرات لمصلحة المريض المصرى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تحت شعار (100 مليون صحة).





يرافق الوزيرة فى زيارتها، الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد المرسى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة ريم إبراهيم مدير مركز علاج الأورام بمستشفى دار السلام ومساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية لشؤون المتابعة والتقييم، والسيدة نجوى سالم مدير عام مكتب وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم من خلال الزيارة ووفقًا للتوأمة المقرر عقدها والتى تعتبر الأولى من نوعها، فتح عيادة (تشخيص أورام الثدى فى 8 ساعات) بالمركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل) وهو المركز الرئيسى لعلاج أورام الثدى بوزارة الصحة، بالتعاون مع المركز الفرنسى، حيث سيتم التشخيص واجراء الفحوصات للسيدة والتى تتضمن أشعة السونار بالإضافة إلى فحوصات الباثولوجى بعد سحب العينات، فى 8 ساعات فقط، ليصبح بذلك مركزًا رائدًا لعلاج أورام الثدى بمصر.

وذكر مجاهد، أن تم تجهيز ورفع كفاءة المركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل) بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، وضم مبنى صحة المرأة إلى المركز، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا خلال الزيارة الاتفاق على فتح عيادات (تشخيص أورام الثدى فى 8 ساعات) فى باقى محافظات الجمهورية تباعًا.



يذكر أن المركز القومى للأورام بفرنسا (Gustave Roussy) يعد المركز الأول لعلاج الأورام فى أوروبا والمركز الخامس عالميًا ويضم خبراء متخصصين فى علاج الأورام على أعلى مستوى، وسيتم مشاركة وتبادل خبرات ذلك المركز مع المركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.