يرافق الوزيرة فى زيارتها، الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أحمد المرسى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتورة ريم إبراهيم مدير مركز علاج الأورام بمستشفى دار السلام ومساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية لشؤون المتابعة والتقييم، والسيدة نجوى سالم مدير عام مكتب وزيرة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم من خلال الزيارة ووفقًا للتوأمة المقرر عقدها والتى تعتبر الأولى من نوعها، فتح عيادة (تشخيص أورام الثدى فى 8 ساعات) بالمركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل) وهو المركز الرئيسى لعلاج أورام الثدى بوزارة الصحة، بالتعاون مع المركز الفرنسى، حيث سيتم التشخيص واجراء الفحوصات للسيدة والتى تتضمن أشعة السونار بالإضافة إلى فحوصات الباثولوجى بعد سحب العينات، فى 8 ساعات فقط، ليصبح بذلك مركزًا رائدًا لعلاج أورام الثدى بمصر.
وذكر مجاهد، أن تم تجهيز ورفع كفاءة المركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل) بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، وضم مبنى صحة المرأة إلى المركز، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا خلال الزيارة الاتفاق على فتح عيادات (تشخيص أورام الثدى فى 8 ساعات) فى باقى محافظات الجمهورية تباعًا.
يذكر أن المركز القومى للأورام بفرنسا (Gustave Roussy) يعد المركز الأول لعلاج الأورام فى أوروبا والمركز الخامس عالميًا ويضم خبراء متخصصين فى علاج الأورام على أعلى مستوى، وسيتم مشاركة وتبادل خبرات ذلك المركز مع المركز المصرى لعلاج الأورام (دار السلام هرمل)، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى فرنسا لعقد توأمة مع القومى للأورام ومركز هرمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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