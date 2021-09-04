الليلة عرض حكاية «بيت العز» من مسلسل«إلا أنا»..تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

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يترقب عدد كبير من الجمهور بداية الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» بشغف كبير، والذي من المقرر عرض أولى حكايته بداية من اليوم السبت الموافق 4 من شهر سبتمبر، والتي تحمل اسم «بيت العز» ويخوض بطولتها الفنانة المتألقة سهر الصايغ.

دوت الخليج يرصد موعد والقنوات الناقلة لحكاية «بيت العز»

تعرض حكاية «بيت العز» من مسلسل«إلا أنا 2» بداية من الليلة على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على شاشة DMC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «إلا أنا 2» البوستر الرسمي لحكاية «بيت العز» الذي تصدرته الفنانة سهر الصايغ بطلة الحكاية و يشارك في بطولتها كلا من رشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري، ومن المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على قناة Dmc.

مسلسل إلا أنا 2

ومن المقرر أن يتكون الجزء الجديد من مسلسل «إلا أنا» من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، كما سيقدم حكايات أخرى من العمل ليكون هدفها الرجال والحديث عنهم، خاصة أن الحكايات السابقة كانت تكشف عن دور المرأة في المجتمع وعن تأثيرها والمعاناة التي تعيشها بشكل يومي، وهو ما تم طرحه في كثير من الحكايات المعروضة.

تفاصيل مسلسل إلا أنا

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، و تسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

تم عرض حكايات الجزء الأول من مسلسل “إلا أنا” كالتالي أولهم حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.