/648616/موعد-مباراة-البرازيل-ضد-الأرجنتين-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب البرازيل مباراته غداً الاحد، أمام نظيره الأرجنتيني في سوبر كلاسيكو جديد يجمع بين قطبي أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: الجدير بالذكر ان آخر مواجهة بين المنتخبين هي نهائي كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، وحينها نجحت الأرجنتين بالظفر باللقب بالفوز بهدف نظيف. في التصفيات، يحتل منتخب البرازيل الصدارة برصيد 21 نقطة وتضمن الصعود بنسبة كبيرة للمونديال المقام في قطر، وكللت انتصاراتها بفوز هام على تشيلي بهدف نظيف. وحقق المنتخب البرازيلي الاولمبي الفوز على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة. تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل في حراسة المرمي: محمد الشناوي محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر تشكيل البرازيل أمام مصر في حراسة المرمي: سانتوس خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني خط الهجوم: ماتيوس كونيا. المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل عدد المواجهات: 10 مباريات 4 مباريات رسمية و 6 ودية فوز مصر: مرة واحدة فوز البرازيل: 7 مرات التعادل: مرتين سجلت مصر : 10 أهداف سجلت البرازيل: 24 هدفا. منتخب البرازيل الاولمبي أحداث المباراة سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وبدأ اللقاء بضغط متواضع من قبل منتخب الإرجنتين، ولكن نجح دفاع الفراعنة من التصدي لتلك الهجوم، ثم بدا لاعبو منتخب مصر في الوصول إلى مرمى منتخب راقصو التانجو، وسددوا عدة كرات على المرمى، وهيمن الفراعنة على الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي، ثم تراجع مستوى الفراعنة في الشوط الثاني من المباراة، وسجل منتخب الأرجنتين الهدف الاول في بداية الشوط الثاني من المباراة، وبدأ منتخب مصر في بناء الهجمات الخطيرة عن طريق رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان، ولكن لم يستطيعوا تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بفوز منتخب التانجو بهدف دون رد.

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