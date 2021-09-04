عمرو أديب عن صور محمد رمضان بمرفأ بيروت «الدكتور بيعمل فوتوسيشن مش بيتضامن»

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أثار االفنان محمد رمضان جدل الجمهور مؤخر، بعد أن نشر مجموعة صور وفيديوهات له في مكان إنفجار مرفأ بيروت، اذ تعرضت لبنان منذ عام لحادث إنفجار عنيف بعد الساعة السادسة بسبب نشوب حريق في المرفأ والذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، بالإضافة إلى حوالي 4000 جريح مما أصاب لبنان والوطن العربي بأكمله بحالة ذعر كبيرة وأصبح الحدث الشغل الشاغل لرواد وسائل التواصل الاجتماعي ذلك الوقت.

دوت الخليج يرصد سخرية عمرو أديب من محمد رمضان

وتعمد الإعلامي عمرو أديب، سرد تفاصيل ما حدث خلال برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على «mbc مصر»، في مساء الجمعة، والسخرية من الفنان محمد رمضان بسبب إلتقاطه صورة تذكارية بجوار مرفأ بيروت، قائلاً:”الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن، مع أهالي الضحايا راح واخد الفوتو سيشن ومركب عليه أغنية من بتوعه وكان هذا الموقع يصلح لعمل فيديو كليب، ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف”.

محمد رمضان يشارك في وضع الأكاليل على النصب التذكاري لشهداء بيروت

وكان قد نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “ انستجرام ” اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، وعلق عليها: “اثناء وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني”.

أزمة رمضان مع الإعلامي عمرو أديب

الجدير بالذكر، أنه نشبت أزمة مؤخرا بين عمرو أديب والفنان محمد رمضان بعد أن هاجمه الأول في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال.

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب بتغريمه 10 الاف جنيها

هذا الأمر جعل الفنان محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف، وجاء في صحيفة الدعوى التي تقدم بها الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية، وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

خرج الفنان محمد رمضان لأول مرة ليسخر من الإعلامي عمرو أديب بعد إصدار المحكمة حكم بتغريم الأخير مبلغ 10 آلاف جنيها وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها رمضان ضده.