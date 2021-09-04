دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة رشا أبو شقرة خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب

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ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني.

الجلسات العامة

حضرت النائبة رشا أبو شقرة 26 جلسة عامة، إضافة إلى استخدام 19 أداة من الأدوات الرقابية من خلال تقديم اقتراح برغبة لانشاء مجلس للشئون الافريقية.

كما تقدمت النائبة رشا أبو شقرة ، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس طلب احاطة لوزير الاسكان بشأن مشكلات المياه فى بولاق الدكرور.

كما شاركت النائبة رشا ابو شقرة ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى حضور 17 ندوة وفعالية، فضلا عن المشاركة فى 14 زيارة ميدانية ورسمية

كما تقدمت بـ 184 طلب وحضرت 42 اجتماعا باللجحان النوعية .

دور الانعقاد الاول لمجلس النواب

هذا وتقدم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب استجواب لوزير الاعلام لارتكابه مخالفات وعدم القيام بالمهام المنوطه بالوزارة.

كما حصل أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب على الكلمة 92 خلال الجلسات العامة،فضلا عن حضور 1213 اجتماعا للجان النوعية، فضلا عن الحضور بالجلسة العامة 914 جلسة عامة.

كما تقدم اعضاء التنسيقية بالبرلمان بـ 52 اقتراح برغبة ، إضافة إلى 16 بيان عاجل، و162 طلب إحاطة ، إضافة إلى 15 سؤال موجه للوزراء. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، بمشروعين قانونيين الاول بشأن ايلولة واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية، والثاني بشأن إنشاءاللجنة العيا للارشاد الاسري، فضلا عن التقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج ، إضافة غلى التقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية. كما تقدمت التنسيقية فى مجلس النواب، 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية ، تمت الموافقة على 866 منهم،إضافة إلى عمل 34 تدريب متخصص ،و 46 اجتماع.

كما حضرت التنسيقية 236 فعالية وندوة ، منها حضور احتفالية عرض فيلم سكاي جاردن، 1977 ظهور إعلامي.

كما قامت التنسيقية بـ 572 زيارة رسمية ، و467 زيارة ميدانية ، ومشاركة التنسيقية فى حضور المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.