القبض على أدمن صفحة وراء نشر صور سيدتين والادعاء بتخدير الأهالي داخل منازلهم وسرقتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" يتضمن قيام سيدتين "منشور صور لهما" بالطرق على أبواب المنازل طالبين إعانة وقيامهما برش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتها.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، كما أمكن تحديد القائم بنشر الخبر وتبين أنه (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بحصوله على الخبر من إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.