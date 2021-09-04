القوي العاملة : تعيين 4205 شاباً .. من بينهم 21 من ذوى...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4205 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 21 من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1615 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3679 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 415 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 225 محضر سلامة و92 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 928 منشأة، وأسفر عن تحرير 264 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 305 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 40 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 130 تفويض ووكالة لشركات بها 181 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 3 ترخيص، واستخراج تراخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.