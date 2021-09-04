وزير الرياضة يشهد ختام منتدى قادة المستقبل بالمدينة الشبابية فى الغردقة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات، النسخة الثالثة من منتدى " قادة المستقبل"، والتى استقبلتها المدينة الشبابية بالغردقة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 4 سبتمبر الجارى، والذى نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والطلائع ومكتب الشباب.





وهنأ وزير الشباب والرياضة الشباب المشاركين بحفل الختام من منتدى قادة المستقبل والذين يمثلون مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت سيد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالوزارة والدكتور شريف شحاتة مستشار التدريب والتطوير، وسعد نديم منسق عام المنتدى، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة الإعلاميين والصحفيين.

وأكد صبحى، أن منتدى قادة المستقبل يمثل أهمية كبرى لوزارة الشباب والرياضة، ويأتى استكمالا لجهود الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الارتقاء واستثمار الطاقات الشبابية فى مختلف المجالات والمحافظات كافة.

ونوة صبحى إلى أن الهدف الأسمى المنتدى هو تدريب وتأهيل الشباب على أساليب القيادة والإدارة على أيدى متخصصين فى هذه المجالات، ومساعدة الشباب على الانخراط فى الأنشطة الشبابية، وإشعار الشباب باهتمام الدولة والقيادة السياسية بهم، وإطلاع الشباب على أهمية الحفاظ على الأمن القومى،وترويج أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بالتحول الرقمى باعتباره توجه حكومى ومستقبل تكنولوجى.

وقال إن بناء مستقبل مشرق لمصر يعتمد على الشباب وإلهامهم وإبداعهم لذا تقوم وزارة الشباب والرياضة من خلال المشروعات والملتقيات المختلفة بتوجيه الشباب ودعوتهم للمشاركة فى خدمة وتطوير مجتمعاتهم.

واستمع وزير الشباب إلى مختلف المبادرات والرؤى المقدمة من الشباب المشاركين والتى تسعى جاهدة الى تحقيق إنجازات ميدانية على أرض الواقع بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن المنتدى شهد اختيار المشاركين طبقا لمعايير مبنية على أسس علمية الى جانب عقد العديد من الجلسات الحوارية والناقشية وورش العمل حاضر بها العديد من المتخصصين والخبراء فى مجالات العرض المختلفة.