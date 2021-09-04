/648615/بالأرقام-ماذا-حقق-محمود-شيكابالا-مع-نادي-الزمالك-خلال-مسيرته

يترقب عشاق نادي الزمالك، لقاء محمود”شيكابالا”، قائد الفارس الأبيض، مع الإعلامي عمرو اديب، والذي من المقرر إقامتة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

استطاع محمود عبدالرازق شيكابالا بقيادة نادي الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ النادي، والأول له منذ عام 2015.

وتمكن نادي الزمالك بلقب الدوري المصري خلال موسم 2020-2021 من إنهاء سيطرة النادي الأهلي على اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة.

أرقام شيكابالا مع نادي الزمالك

وخلال مسيرته الكروية توج شيكابالا بثلاثة ألقاب في الدوري المصري بقميص نادي الفارس الابيض خلال مواسم 2002-2003 و2003-2004 و2020-2021، ويرفع رصيده إلى 13 بطولة.

حقق شيكابالا مع نادي الزمالك أيضاً بألقاب كأس مصر 5 مرات، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، والسوبر المصري السعودي مرة واحدة.

بجانب ذلك وصل شيكابالا إلى 291 مباراة وسجل 55 هدفاً وصنع 73 هدف.

ويستهدف اللاعب لقب دوري أبطال أفريقيا في الفترة القادمة كما أكد في تصريح عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك

يمتلك شيكابالا في مسيرته مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 7 أهداف سجلهم في 43 مباراة، وبلغت عدد أهدافه المصنوعة 11 هدفًا.

وفي الدوري المصري الممتاز، يبلغ عدد أهداف شيكابالا مع الزمالك 42 هدف في 202 مباراة، وصنع خلال هذه اللقاءات 47 هدفًا.

فيما في كأس مصر، سجل 6 أهداف وصنع 15 في 36 مباراة، كما خاض مباراتين في كأس السوبر المصري ومباراة واحدة بكأس السوبر الأفريقي لم يسجل خلالهم.

نادي الزمالك

- 1دوري أبطال أفريقيا 1: 2002

-3 دوري المصر الممتاز: 2002-03 ،2003-04 ،2020–21

- 5كأس مصر: 2002 - 2008 - 2013 -2016، 2018–19

- 2كأس السوبر الأفريقي : 2003، 2020

- 2كأس السوبر المصري : 2016، 2019–20

- 1البطوله العربيه : 2003

الجدير بالذكر أن توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.