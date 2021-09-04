الرى تنتهى من تأهيل ما يزيد عن 2.400 كيلومتر من الترع

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا عن الموقف التنفيذى للمشروع والذى أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2.422 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية.





وأوضح وفقا لبيان صحفى، أنه جارى العمل فى تنفيذ 6.204 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 379 كيلومتر تمهيدا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 9.005 كيلومتر حتى تاريخه فى إطار المرحلة الأولى من المشروع والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع تحت رقابة وإشراف مهندسى الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة، مشيراً لحدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه بالترع، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترع التى تم تأهيلها.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

الجدير بالذكر، أنه وفى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، فقد قامت الوزارة بطرح 15 عقدا بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (5.57) مسقى بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ فى 18 كيلومتر وجار التنفيذ فى باقى الأطوال.

وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة ربحية المزارعين من خلال تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل، حيث تم التحول لأنظمة الرى الحديث فى زمام 403 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان.