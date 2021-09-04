648610 /648610/اجتماع-بين-الرئيس-السيسي-ونظيره-القبرصي-بقصر-الاتحادية-اليوم 08:43 ص - السبت 4 سبتمبر 2021 "تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم اعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين اعضاء وفدي البلدين". العلاقات الثنائية بين البلدين اضاف المتحدث الرسمي ان اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والامن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب. كما اوضح المتحدث الرسمي ان اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين. سوف يتم كذلك التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من اجل ترسيخ الامن والاستقرار والسلام. تابع موقع دوت الخليج علي

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