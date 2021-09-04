استئناف الرحلات بين مصر والكويت أبرز اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (تيسيرات جمركية جديدة لخفض أسعار السلع والخدمات)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المنظومة التشريعية للجمارك اكتملت بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، التى بدأ العمل بها من الأول من سبتمبر الحالى، بما يسمح بالتوسع فى (الحلول التكنولوجية) لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار.

وقال معيط، إن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وأجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه مصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.

وأوضح الوزير، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد أوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، كما يجوز تعديل (الإيضاحات) التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد (الطرود) للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.

وأبرزت (أخبار اليوم) تصريحات الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس الخاصة للصحيفة، والتى أكد خلالها، أن العلاقات السياسية مع مصر وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وتشهد تعاوناً مكثفاً على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولى الذى تقوم كل من مصر وقبرص على أساسه بمواجهة التحديات التى تؤثر على كل منهما.

وأشار إلى وجود رغبة وهدف مشتركين للبلدين للعمل بشكل جاد معاً لتوسيع هذا التعاون فى كل القطاعات، وذلك فى إطار الاتفاقيات القائمة.

وقال أناستاسيادس: "لدينا إطار صلب للتعاون الثنائى والبلدان يعملان على ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة لصالح الدولتين"، مؤكداً أن ذلك التعاون ليس موجها ضد أى دولة.

وتحت عنوان (استئناف الرحلات الجوية مع الكويت) نقلت صحيفة (الجمهورية) بيان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين، والذى أعلن خلاله، استئناف الشركة الوطنية (مصر للطيران- عضو تحالف ستار العالمى)، رحلاتها إلى الكويت اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجارى، بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج.

وأوضح أبو العينين، أن هذه الطائرة المعروفة باسم طائرة الأحلام، والتى تسع لعدد 309 مقاعد وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال، تقدم الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت "واى فاى" وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تسير الشركة أيضا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وتحت عنوان (141 ألف طالب يبدأون امتحانات الدور الثانى للثانوية)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة تنطلق، اليوم، وسط إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، فضلًا عن الإجراءات الأمنية المكثفة بمحيط اللجان وداخلها.

وأضافت الصحيفة، أن الطلاب يؤدون الامتحان فى مادة اللغة العربية فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدون امتحان اللغة الأجنبية، غدًا.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تخصيص 340 لجنة سير، لعقد امتحانات الدور الثانى، بواقع 141 ألف طالب على مستوى الجمهورية بالشُعب الثلاث (علمى علوم، علمى رياضة، وأدبى).

من جهة أخرى، أشارت (المصرى اليوم) إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا ينهى، اليوم، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة، والبالغ عددهم 243 ألفًا و22 طالبًا، بحد أدنى 62.07% للشعبة العلمية، و58.05% للأدبى.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، بلغ 230 ألف طالب، موجّهًا بضرورة كتابة الرغبات بطريقة سليمة وصحيحة، مع إمكانية تعديلها حتى الـ7 من مساء اليوم.

وفى الشأن المحلى أيضا، قالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (5 آلاف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" تصل اليوم إلى القاهرة) إن وزارة الصحة تتسلم؛ مساء اليوم السبت، الشحنة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "جونسون آند جونسون"، وتقدر هذه الشحنة بـ525 ألفا و600 جرعة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الشحنة تأتى ضمن الخطة الموضوعة للتوسع فى توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصرى، حيث تم وصول الشحنة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون) أول أغسطس الماضى، وعددها 261 ألفا و600 جرعة، تم توزيعها على مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين.

وأكدت وزارة الصحة، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، حيث أن لقاح "جونسون آند جونسون" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات معززة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توزيع هذه الشحنة التى سيتم استقبالها اليوم، من لقاح "جونسون آند جونسون" على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين للخارج بلقاحات فيروس كورونا، والتى يبلغ عددها 145 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.