الرئاسة : انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص فى الاتحادية

جدة - نرمين السيد - تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدى البلدين.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة العليا الحكومية والتى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى، ستتناول عدة جوانب مهمة من العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا فى مجالات الدفاع، والتعاون العسكرى، والأمن، والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحرى والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين، لتعزيز إطار التعاون التقليدى بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

ولفت إلى أنه سيتم كذلك، التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليميا، وفى شرق المتوسط وعلى المستوى الدولى، وخصوصا فى ظل التحديات المشتركة التى تواجه البلدين الصديقين فى المرحلة الراهنة، والتى تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.