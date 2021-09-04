طقس السبت .. ثبات درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 34

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، نهارا، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد .. وليلا، يكون الطقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شبورة مائية فى الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد. طقس اليوم وسيكون هناك نشاط لـ رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد "مرسى علم– المجرى الملاحى– أبو سمبل" على فترات متقطعة. وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الإسكندرية 31 25 وادى النطرون 36 25 طنطا 34 25 شبين الكوم 34 26 دمنهور 33 24 بلطيم 32 25 مطروح 29 23 السلوم 30 22 سيوة 34 20 بورسعيد 31 26 دمياط 31 25 الزقازيق 34 26 المنصورة 34 25 الاسماعيلية 34 23 السويس 33 25 العريش 32 25 رفح 31 24 رأس سدر 33 24 نخل 33 17 نويبع 35 29 طابا 34 25 كاترين 36 19 الطور 33 27 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 37 28 مرسى علم 36 28 الفيوم 35 26 بنى سويف 35 26 المنيا 35 25 أسيوط 35 24 سوهاج 38 25 قنا 40 26 الأقصر 42 27 أسوان 43 29 ادفو 43 29 أبوسمبل 42 29 الوادى الجديد 39 28 حلايب 38 27 شلاتين 41 28

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